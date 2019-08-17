1000人仔誘15歲表妹打野戰　賤男無錢畀竟殺人棄屍

有些人為了滿足一己私慾，往往會做出一些禽獸不如的行為。廣西來賓市忻城縣一名25歲姚姓男子，日前以1000元（人民幣．下同，約1130港元）作餌，誘騙未成年的羅姓表妹發生性行為；姚男飽嘗獸慾後，又不滿表妹多番追索，將她殘忍殺害再棄屍山野，並潛逃至柳州市，至近日才被緝捕歸案。目前，姚男因涉嫌故意殺人罪被警方刑事拘留。



事發於今年6月2日，姚男邀約年僅的羅女到思練鎮騎硯單車四處遊玩，卻趁機把羅女帶到廠上村盤坡屯後山的一處草地上。姚男聲稱，自己以1000元作餌，成功讓羅女答應與他「打野戰」；惟一番激情過後，羅女多番催促姚男付款，惟姚男不但身無分文，且早欠下數萬元高利貸，根本沒錢支付，結果他惱羞成怒下將表妹當場掐死，再棄屍在附近比較隱蔽的「穿岩洞」內，然後潛逃到柳州市內躲藏。



至周二（13日）中午，一名村民路經「穿岩洞」時，發現一具高度腐爛的屍體，遂報警求助。警方到場調查時，根據屍體腐爛程度，推斷死者死亡時間已有2、3個月，惟因屍體高度腐爛，無法辨別容貌，僅能憑死者的衣着、頭髮等特徵，再翻查附近公路的閉路電視。



經查，警方確認死者羅女的身份，同時鎖定姚男為第一嫌疑人。至周三（14日）下午5時許，警方在柳州市區南環路一間出租屋內，成功將姚男緝捕歸案。姚男被捕後已坦承殺人棄屍。目前，案件仍在調查當中。