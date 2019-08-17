斐濟總理︰莫里森傲慢無禮　中國絕對比他好

雖然澳洲近年為抗衡中國，試圖加大對太平洋島國的影響力，惟在周二（13日）至周五（16日）的太平洋島國論壇上，卻成為「眾矢之的」。斐濟總理姆拜尼馬拉馬在會議結束後接受英媒採訪，直斥澳洲總理莫里森無禮又傲慢，會上的侮辱性言行，令澳洲與太平洋國家的關係出現裂痕，使各國與中國走得更近。



姆拜尼馬拉馬指出，莫里森周五在領導人對話上，試圖用高壓的手段來迫使其他領導人同意澳洲的觀點，令他感到十分沮喪及被侮辱。他又表示，他起初以為莫里森是「好朋友」，邀請莫里森是為確保澳洲的政策得到太平洋島國的支持，惟莫里森只是不斷強調澳洲向太平洋地區提供了多少資金，更直言「我想要聲明這一點。我要把這事記錄在案」。



根據英媒報道，當天的領導人對話持續了大約12小時，惟各方最終因澳洲拒絕在氣候問題上讓步，導致有難以彌合的分歧。



被問及莫里森的做法是否會讓太平洋地區的領導人把目光投向中國時，姆拜尼馬拉馬直言︰「沒有什麼比他（莫里森）更糟糕的了。」他指出，中國從不侮辱太平洋地區，亦不會競爭，「絕對比莫里森好」。