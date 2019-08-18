大媽跟「綁匪」走佬隨即後悔　綠帽男既往不咎

貴州近日發生一宗情節堪比電視劇的綁架案，一名王姓的中年漢回家時發現女友被人綁走，在他尋人之際卻收到女方電話，後者稱已和綁匪結婚。但王某決定放棄感情時，女友又回到他的身邊。更耐人尋味的是，王某竟同意既往不咎地接納女友，雙方和好如初。



年逾五旬的王某曾經歷婚姻失敗，6年前認識年齡相近的婦人小瓊，各自帶着3名子女重組新家庭，但兩人一直沒有領取結婚證。王某今年6月24日後外地回家發現小瓊失蹤，尋找多日未果，至上月底收到自稱匪徒的李某電話，後者稱小瓊欠下他巨債，「要麼拿錢來換人，要麼就把小瓊拿來抵賬」。王某暗地裏向警方求助，但李某卻沒有現身。



到了本月8日，小瓊突然致電王某，稱已和綁匪在民政局辦理結婚手續，成為合法夫妻。王某頓時心灰意次決定退出，但僅過了數日，小瓊就回心轉意。



原來大約在1年前，小瓊在工作時認識了李某，雙方感情迅速升溫，便下決心和李私奔。王某知道後自然不肯答應，小瓊於是提出給王某16.8萬元人民幣（約19萬港元）分手費。但她簽下了欠條後便開始後悔，遂和李某商量自導自演了這一出綁架案，打算嚇走王某。隨着她和李某相處的時間愈來愈長，卻發現對方的真面目，其實一個家暴的渣男。