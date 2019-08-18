懸案詭聞：杭州女童失蹤離奇浮屍　冥婚邪教陰謀論滿天飛

中國浙江杭州留守女童章子欣，上月初被一對租住其民宿的男女，以去上海當「婚禮花童」為藉口帶走後，最後離奇浮屍於寧波象山石浦鎮附近海域。該對男女亦於東錢湖投湖自盡身亡，事件撲朔迷離，真相至今未解，網上湧現大量牽涉邪教、冥婚的陰謀論。章子欣父親上周四（15日）坦言，現時就算有疑點亦死無對證，他說：「女兒遺體已火化，事情已暫告一段落，她也入土為安了。」



9歲的章子欣與祖父母同住，兩老經營民宿小生意，而帶走子欣的正正就是來自廣東的租客梁鄧華、謝豔芳。二人於6月底開始租住，期間與子欣的祖父母打好關係，又給子欣買玩具，更開價5000元人民幣（約5667港元）引誘兩老讓他們帶子欣到上海當花童。章家最終同意，梁、鄧於是在7月4日帶走子欣。



梁、鄧在旅程期間不時發短片給章子欣的父親，以證孩子平安，並承諾會將她帶回杭州。理應只前往上海的梁、鄧及子欣，卻先後坐高鐵及網約車到漳州、汕頭、潮州、廈門、寧波等地。三人於7月7日傍晚起失聯，閉路電視拍得他們當晚於寧波象山縣松蘭山旅遊度假區白沙灣區域出現，但離開時已不見子欣，相信她當時已遇害。梁、謝則再轉往寧波瑾州區東錢湖景區，手挽手跳湖自殺。



據發現子欣遺體的漁民聲稱，子欣被打撈出水時就沒了衣服、眼鏡，腳上只剩下一隻黑色的涼鞋。惟正如章父所言，此案現時死無對證，說不清梁、謝帶走子欣的動機；子欣是否梁、謝殺死；梁、謝為何投湖自殺？警方沒有給出一個說法，陰謀論則紛紛湧現。有網民直接把矛頭指向梁、謝，稱他們不是善男信女，事件可能牽涉邪教和冥婚；有人則質疑子欣的父母亦有問題。



在外打工的章父一度反對梁、謝帶走女兒，惟梁一直都有用微信發送影片，證明自己女兒安全，章父便一直沒有報警，甚至兩人在7月7日沒有按約定帶回女兒，他依然不以為然，與當時已分居的前妻辦理離婚手續。



警方調查發現，梁鄧華早在15年前，因欠債拋妻棄子，離開了家鄉廣東省茂名市，並於2005年結識謝豔芳。謝女於約10年前，前後欺騙家人50萬元人民幣（約56.5萬港元），二人曾銷聲匿迹多年。案中不少細節違背常理，有網民猜測梁、謝是花童之名帶走子欣，但誘拐為實，目的是以子欣為冥婚祭品殉葬。亦有人發現梁鄧華的社交網出現大量「三山國王」信息，疑與邪教有關，令人猜測子欣是梁、謝相約自殺的投名狀。不過，警方解釋三山國王是潮汕地區的傳統民俗，而且無冥婚風俗，排除邪教和兒童拐賣的可能。



子欣曾在學校的留言牆上留下了自己的夢想：我長大後想成為畫家，做個有用的人。如今只能盼其能在天堂實現。而章父則在綿綿細雨下，前往象山殯儀館認屍。子欣的遺體浸泡得糜爛不堪，章父失去所有希望，只能在親戚的陪同下離開。