中國女留學生巴黎遭性侵　葡萄牙裔巴士司機被捕

法國巴黎一名22歲中國女留學生，日前在巴黎16區著名的布隆森林公園（Bois de Boulogne）附近遭毆打及性侵；警方調查時發現，曾有一名18歲法國女學生在相同地點被性侵；警方其後鎖定並拘捕一名42歲的葡萄牙裔巴士司機。案件已於近日提堂，惟被告反指2名女生是「自願」與他發生性行為。目前，疑犯已被收押。



法國傳媒上周四（15日）報道，該名18歲法國女生今年5月17日路經案發現場時，忽被疑犯毆打及拖到無人處性侵；至上月21日，受害的中國女生又遇上同樣遭遇。知情人士透露，2名受害人均有外傷，以及嚴重的心理創傷。



警方調查時，認為兩宗案件極有可能是同一名所為，遂在2名受害人身上採集犯人的DNA樣本，惟經比對後，DNA資料庫中並無相關資料。警方其後進行實地取證，並翻查附近閉路電視畫面，最終鎖定該名疑犯。至上月31日，警方在巴黎近郊馬恩河谷省的疑犯家中將其逮捕。



案件在本月2日提堂，疑犯辯稱2名受害人均是「自願」跟他發生性關係，還聲稱2人都是「賣淫女子」；惟警方消息人士直斥，疑犯的說法是「一派胡言」。由於疑犯是長途巴士司機，檢方不排除他可能在法國各地甚至在國外犯下同類案件，警方正調查是否還有其他受害者。