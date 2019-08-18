歷史新說：南海一號出土逾18萬文物　現宋代生活縮影

距今800多年的宋代沉船「南海一號」近日完成船艙文物清理工作，共出土逾18萬件文物。該船發現於1987年，從發現到清理完成至少歷時32年。專家表示，出土的文物展示宋代繁盛的海外貿易體系，船艙文物顯示宋代生活的縮影，有助於研究造船、陶瓷、航運等歷史。



國家文物局近日召開「考古中國」重大研究項目新進展工作會。沉船現被停放在廣東海上絲綢之路博物館（又名水晶宮）內，考古人員表示，打撈沉船和建博物館共耗資3億元（人民幣‧下同，約3.4億港元），館內每年營運費需2000萬元（約2267萬港元）。部分人認為耗資巨大，是否值得打撈成為大家爭議的地方；考古專家認為，考古價值大於經濟價值。惟目前仍未知沉船的確實主人和船員的情況。



20世紀80年代初，英國海洋探測公司3名隊員在荷蘭海事博物館的舊報紙中發現，一艘名為「YHRHYNSBURG」東印度公司輪船載着6箱白銀、385.5噸細錠在中國陽江的南海海域發生海難，要求與中方合作打撈。詎料在打撈途中發現另一沉船，中方隨後中斷與英方合作，並命名為「南海一號」進行打撈和發掘。



現存的沉船長30.4米、闊9.8米和船深約4米，沉於25米深的海底中，船身被1米多厚的淤泥覆蓋，主甲板、船舷和船艙的保存基本完整，是中國海域發現的年代最早、規模最大和保存最完整的古代沉船。廣州打撈局建造重530噸巨型鋼沉箱（沉井），呈長方形，長35.7米、闊14.4米、高12米，再用亞洲最大起重工程船「華天龍」和半潛駁船「重任1601」拖起沉船。



出土的文物包括大批瓷器、金器、銀器、銅器、木器和銅錢等。其中瓷器主要源於浙江、江西和福建三省，為南方著名窰口生產，如浙江龍泉系的青瓷、江西景德鎮的青白瓷、福建德化白瓷等，大多可定為國家一級、二級文物。據悉，宋代是瓷器的鼎盛時代，歷史上有汝（河南）、官（江蘇揚州）、哥（浙江處州）、定（河北曲陽）、鈞（河南禹州）五大名窰，均出自此朝代。



對於沉船的由來，專家從船頭的位置推測，該船從福建泉州港口出發，趕赴新加坡、印度等東南亞或中東地區，進行海外貿易。另外，當局為保護沉船消息不被洩露，遂向當地漁民編造謠言，聲稱「海底有二戰時期某國軍隊當年扔下的炸彈，捕魚很危險」，令當地人不敢靠近。