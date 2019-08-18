觀眾比賽舉青天白日滿地紅旗被請離場　大會：個人行為

美國加州周六（17日）上演一場中華台北隊對陣中國隊的U19世界盃女子壘球賽，最終以3比2的比數落幕。期間一名華僑高舉青天白日滿地紅旗，被大會派人制止，及後一名美國男子出聲幫助，結果雙雙被請離場，令球場一度暫停。主辦單位回應指，暫停原因與觀眾個人行為有關，非旗幟問題。



據報當時不少台僑在觀眾席拿出細小的青天白日滿地紅旗，為中華台北隊打氣。期間有人卻拿出一支面積頗大的青天白日滿地紅旗，結果被大會派人阻止。及後一名美國男子哈立德（Adam Khalid）出聲相助，指「這裏是美國，不是中國，我們享有言論自由」，結果全被保安請離觀眾席。



不過哈立德不肯離座，大會遂決定暫停比賽，並立令哈立德在兩分鐘內離去，並警告稱「若不離開，我們要停止比賽」。最終哈立德退讓離去，比賽繼續進行，事件令球賽暫停約5分鐘。世界棒壘總會（WBSC）事後回應，「因為觀眾的個人行為，與旗幟無關。」



據悉，今次台灣以中華台北名義，循奧會模式參賽，官方旗幟則採用中華奧會會旗。然而在女子壘球賽預賽首日時，曾有人揮舞青天白日滿地紅旗被制止。賽後數日，大會禁止大型旗幟進場，惟允許觀眾手持細小的青天白日滿地紅旗。