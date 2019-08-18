黑惡主腦資產公開引關注　涉案金額逾25億人民幣

海南警方今年初抽調逾千警力，成功毀一個盤據在昌江縣20多年的黑惡犯罪組織，拘捕185名疑犯，涉案金額高達25.2億元（人民幣．下同，約28億港元）。警方於上周六（17日）首度發布該組織主腦黃鴻發的涉案資產短片，引起社會關注。該片上載後，已累計播放超過2840萬次。



片中顯示，在一處廣場上停放了一排排的豪華房車和跑車；在一所房間內的桌面上擺放了一些槍枝、子彈、存款金額在25萬元（約28萬港元）至40萬元（約45萬港元）不等的多本銀行存摺，還有價值不菲的首飾和名錶，以及至少10本房產證，當中最為注目的1768年拉菲紅酒（Lafite）。據悉，片中物品是海南「10．26」掃黑除惡專案涉案贓物展示會上，展出以黃鴻發為首的黑惡勢力組織收繳的物品。



內地媒體報道，上世紀80年代末以來，黃鴻發在昌江縣靠開設地下賭場、放貸而發迹，通過搶佔地盤、詐索保護費等非法手段大肆斂財；黃近年以企業管理模式對所屬產業轉型漂白，從「黑老大」洗白成為「合法商人」。



及至去年10月，海南省公安廳對黃鴻發為首的特大黑社會性質組織展開偵查後認定，該犯罪組織長期在昌江縣及周邊地區有組織地進行故意殺人、聚眾鬥毆、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易等違法活動，嚴重破壞當地經濟、社會、生活秩序及政治生態。



到了今年1月初，海南警方抽調1210多人、動用300多輛車，分兩批對黃鴻發為首的犯罪組織進行收網行動，拘捕涉案疑犯，繳獲大批槍枝及管制刀具，凍結近1.18億元（約1.3億港元）帳房資金、查封估算超過15億元（逾16.7億港）的大量房產和土地等；公安機關隨後以故意殺人罪等18項罪名，將疑犯移送檢察機關審起訴。目前，該案已進入公訴階段，而該案也成為海南建省以來，涉案人數最多的黑社會性質組織犯罪案件。