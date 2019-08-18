修例風波：國泰調查「致香港人書」是否與員工有關

香港修訂《逃犯條例》引發的風暴席捲因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空，針對網絡流傳的「國泰航空員工致香港人書」，內地媒體周日（18日）引述該公司稱，已留意到相關傳聞，並指儘管暫時無法證實事件是否與國泰員工有關，但正展開調查。



報道引述國泰方面表示，早前已向內地及香港公眾及主要媒體表達公司的立場，希望再次重申公司對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮，譴責一切挑戰「一國兩制」原則、《基本法》權威的非法活動和暴力行為，並將遵守香港民航處，以及國泰航班飛往及飛越所有國家及地區的相關法規，完全遵守中國民用航空局的安全指示。



報道指出，國泰自上月17日開始股價「跌跌不休」，暴跌28%，市值蒸發上百億港元，直到上周三（14日）才有所反彈；在捲入修例風波後，該公司上周五（16日）發布公告，宣布管理層人事變動，其中行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭職獲批。另國泰的控股方、太古集團亦表示，全力支持國泰航空嚴格執行中國民用航空局關於確保航空安全的所有指示，以及對非法活動採取零容忍態度。



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