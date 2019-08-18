老翁殺人後潛逃23年　化身出家人躲寺廟仍被捕

天網恢恢，疏而不漏。浙江一名67歲龐姓老翁23年前在台州市天台縣，殺害一名李姓石灰場老闆後一直潛逃，更化身「出家人」躲到寧波市象山縣某寺廟內。警方經鍥而不捨地追查，近日終將其緝捕歸案。目前，龐某已被警方刑事拘留。



事發於1996年1月15日，龐某因與李姓死者發生感情糾葛，凌晨時分攜帶尖刀和斧頭潛入西演茅石灰場，將李某砍至重傷，然後連夜潛逃。李某被送至搶救後，最終不治。雖然警方迅速鎖定龐某為頭號疑犯，惟當年限於偵查條件，案件一直未有突破。



隨着時間推移，辦案民警換了一批又一批，惟警方未有放棄案件，一直與龐的親屬保持接觸，希望勸龐投案自首。直到今年初，警方展開「雲劍行動」，再次將命案逃犯列為重點緝捕對象。到本月初，警方擴大排查範圍，終發現龐曾藏匿在寧波市寧海縣一間深山寺廟中。



雖然民警趕到深山寺廟後，發現龐某已離開，惟經循線追蹤，終獲悉龐轉到象山縣某寺廟內。經民警喬裝潛入寺廟偵查，警方最終在日前清晨展開行動，將仍睡在床上的龐某拘捕。龐被捕後對犯罪事實供認不諱，案件正進一步偵辦。