借同事試駕過手癮　新車落地3小時衝進魚塘

新車落地未到3小時就報銷，心內是什麼滋味？廣西珠海一名李姓男子斥資逾百萬元（人民幣．下同，約113萬）買下一輛全新的瑪莎拉蒂房車，上周五（16日）才剛剛取車，便回公司炫耀，更豪氣地讓一名梁姓同事試駕「過手癮」。未料梁男竟駕車衝入魚塘，幸司機乘客均無受傷，惟李男看到提取不到3小時要銷毀的新車，一臉無奈。



事發於上周五下午2時許，警方接獲市民報案，指有一輛白色房車衝主淇澳紅樹林盡頭的魚塘裏，有人被困水中。警方趕到現場後，發現無車牌的白色瑪莎拉蒂斜壓在魚塘邊，車身後半部分浸在水中，魚塘中央的「孤島」則有3男1女站着，等等救援。警方及消防聯手救出4人後，才了解到事發經過。



原來，李男當天上午11時許提了新車後，便向梁男分享這個好消息。梁男欲「過手癮」試駕豪車，李男亦一口答應，更邀請了另外2位同事一同兜風。未料梁男駕車一路飛馳，駛至事發現場的一個T字路口時，未有減速便直接左轉，結果車子瞬間失控，穿過草蕞後，直衝進魚塘。



幸好4人反應迅速，事後立即逃出車外。惟因沒有任何路能通往魚塘，令大型吊車無法駛進，令警員一時間無從把車「救起」。禍不單行的是，當地其後更下起暴雨，令「救車」行動延至翌天，最終暴雨有否讓水位上升，把瑪莎拉蒂全輛淹沒，就不得而知。唯一讓李男感安慰的是，李男早為新車購買保險，保險公司初步預估，李男或可獲15萬（17萬港元）賠償。