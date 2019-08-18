警破跨省偷運傾倒廢物團夥　6人被拘包括報案者

湖南郴州市桂陽縣警方上周六（17日）通報，警方近日偵破一宗跨省偷運固體廢物傾倒填埋案件，並搗破一個以劉X旭為首的犯罪團夥，拘捕6名疑犯。據報劉X旭等人透過協助廠家尋找可偷偷填埋廢物的地方及運輸廢物的司機，再從中取利；惟其中一名謝姓司機與劉等人在運費上糾紛，主動報警求助，因而揭發案件。



據通報，謝姓司機今年4月14日下午，向桂陽警方報案，聲稱自己在運輸過程中，發現托運的貨物有「異常」。他供稱，指自己為了賺外快，4月13日在同行介紹下，為劉X旭運輸29.13噸貨物，由廣東某工廠送到桂陽縣；惟次日下午，因天雨路滑，貨車半路拋錨，他便把貨物卸在附近公路邊，再由劉派人把貨車轉運到目的地。



謝男強調，他在傾倒「貨物」時，才發現全是含金屬的電子廢料；由於劉X旭事後以安排轉運為由，私自扣走了他一些工錢，他便以「舉報他」來要挾劉等人，最終拿回全部工錢。惟他為為了撇清與此事的關係，仍決定向警方報案。



警方趕到垃圾傾倒地，對謝男所指的廢物進行鑑定後，證實該些廢物中的金屬含量已超過國家的標準限值，屬固體危險廢物，便決定立案偵查。經查，警方發現劉X旭背後有一個犯罪團夥，專門為廣東省內需要處理固體危險廢物的工廠，尋找傾倒地，再通過第三方貨運司機協助運輸；僅在郴州市內，警方便發現3處填埋地點，涉案人員多達數十人。



警方隨後展開行動，先拘捕多名為劉X旭提供傾倒地的疑犯，又把涉案司機抓獲，其中包括投案的謝男，最終劉X旭亦被警方拘捕。根據疑犯供稱，每提供一處地方給劉X旭，均可獲2000多元（人民幣．下同，約2260港元）「勞務費」，而司機的運費則以噸計算，每噸150元（約169港元），至於劉X旭則從廣東工廠方面高價獲利。目前，6名疑犯均涉嫌污染環境罪被刑事拘留，其餘涉案人員則被警方網上追逃。