2女遊縣城被4男非法拘禁　慘遭強姦拍裸照迫賣淫

河南駐馬店市平輿縣辛店鄉2名分別李姓及霍姓女子，日前與李的陳姓男友一同遊縣城期間，結識了4名青年；7人其後一起到夜店喝酒，惟4名男子竟心懷不軌，打傷並趕走陳男後，將李、霍2人非法拘禁在賓館內長達一周，期間更毒打、強姦，拍下祼照強迫她們賣淫。警方其後接獲線報，才將2人解救出來。



事發於上月31日，李女及霍女在陳男陪同縣城遊玩期間，在快餐店內認識了陳的4名分別19歲趙姓、17歲張姓、19歲的閆姓及熊姓朋友；7人其後到夜店喝酒。酒後，趙男等人先把李女3人帶到郊區，打傷並趕走陳男後，再把李、霍2女帶到文化路文化賓館開了2間房間，由趙男看管李女，其餘人則負責看管霍女。



及後，趙男及張男分別威脅及強迫2女拍下裸照，否則就毒打一頓。趙男等人其後又以裸照作威脅，要求對方賣淫，惟2女拒絕便被拘禁在賓館內。期間，趙男2度強姦李女，又要求她們致電家人，謊稱找到工作後遂沒收手機。



雖然李、霍2女一度嘗試逃跑，惟不果。直至本月7日，警方接獲市民舉報，指文化賓館內有人非法拘禁2名女青年；警員隨即趕到現場，把仍在睡覺的趙男等4人一舉制服，才解放被困的2名女子。目前，趙男等4人已被警方刑事拘留，案件仍在調查審理中。