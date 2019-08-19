庫德洛：倘電話會議進展順利　將與華恢複實質貿易談判

中美貿易矛盾仍未解決，美國國家經濟委員會主席庫德洛周日（18日）受訪時表示，中美雙方上周舉行的電話會談較傳媒所報道的「正面得多」。他另提到，假如中美雙方在未來10日的電話會議進展順利，就能夠重啟實質貿易談判。美國總統特朗普其後在Twitter補充：「中國（貿易問題）我們處理得很好，且仍在談！」



庫德洛接受霍士星期日新聞訪問時提及，華盛頓與北京正在積極重啟貿易談判。他另提到，只要中國能夠滿足美方貿易原則問題，華府將會邀請中方代表前往美國。中美兩國在強迫技術轉移、保障知識產權、改革執行機制等多個範疇，至今仍然爭在分歧。



中美貿易談判代表為了跟進上月在上海舉行的第12輪高級別貿易談判，曾於上周通電；美國代表分別有貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽，而中方則派出中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴和商務部部長鍾山等人。庫德洛強調，有關會談較外界估計更為正面。



面對外界憂慮美國經濟出現問題，庫德洛提到完全看不到衰退。他亦有為總統特朗普對中國貨加徵關稅一事辯護，期間提到美國正與中國打「科技戰（technological war）」，不能容許中國竊取美國的科技，這項能讓美國經濟奇迹增長的國家財富。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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