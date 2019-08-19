台女傍晚開車經過殯儀館　被囡囡一句話嚇呆

中國民間普遍相信，在俗稱「鬼月」的農曆七月期間，特別容易遇到靈異事件。台灣台南一名女網民就在Facebook專頁「靈異公社」分享朋友的經歷，指對方上周一（12日）傍晚開車駛經某殯儀館附近時，她女兒突然看到一名無身體的婦人，朋友得知後被瞬間嚇呆。



事主指，她朋友的車當時駛入地下道，該地下道旁邊是殯儀館，正上方則是墳墓。在駛經該處前，朋友的兩個女兒一直在車上吵吵鬧鬧，進入地下道後都靜了下來。待汽車駛離現場後，朋友的細女突然開口：「媽咪，那個阿姨為甚麼沒有身體？」朋友聽完立即說：「妹妹不要亂說話！」沒想到她的大女隨即接口：「媽…那是鬼，剛剛在地下道就一直貼在車窗。」



她朋友聽完後一陣背脊發寒，一路開車衝回家，直至快到家門口時，她的大女女兒才說：「媽咪不要怕，那個阿姨不見了。」朋友繃緊的神經才稍為放鬆。有當地網民指，事主朋友所講的其實是中華南路的華南地下道，不少人都在該處遇到過怪事，據說非常邪，「如果是我兒子，我一定叫他閉上你的嘴」。