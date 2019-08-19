大學畢業生欠款3.4人仔　個資全被銀行網上公開　

江西一間銀行近日為催一眾大學畢業生債仔還債，決定公開他們的個人資料。當中一人只因欠款3.4元（人民幣．下同，約3.8港元），惟其姓名、住址等，全被放上網上公諸於眾，銀行此做法惹起爭議。



涉事萍鄉農商銀行上周三（14日）於網上發布一則，以「大學生助學貸款逾期，後果可能會很嚴重」為名的通知。當中提及大學生畢業後，將不獲政府貼息政策，要求他們要按時還款及其相關利息。此外又公布五類逾期不還者的後果，包括留下不良信用紀錄、影響個人信貸、拉入失信人員名單，甚至要承擔法律責任等。



不過最具爭議的是，通知附帶一份「截至2018年12月21日逾期未還款」的學生名單。當中長例141名涉事大學生的姓名、學校、逾期金額、住址等。欠款最高者則欠下近1.2萬元（約1.36萬港元），惟一名欠款不到4元的學生同樣被公開個人資料。



雖然銀行做法值得商榷，不過銀行表示，通知出街兩日後已收到不少畢業生陸續前來還款。銀行又解釋，公開學生資料一事曾與教育局商討過，指因找不到他們才會公開，強調並非隨便公開。