特朗普批准對台出售F16V戰機　料部署台東

在陸美角力、台海局勢升溫之際，美國總統特朗普周日（18日）受訪時表示，他已經批准對台出售66架F16V戰機，總值80億美元（約624億港元），將為美國創造工作機會及可觀的收入，他相信台軍會以負責任的態度使用該批戰機。外界預料美方今次舉動將再度觸怒北京。



台空軍司令部早前列出大陸軍戰機繞台的3條路徑，指大陸從未放棄攻台意圖，基於解放軍頻遠海長航、繞台飛行，加上軍力急速增長，台軍急需獲性能優異的戰機，維持空中作戰上優勢。其中F16V轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，能迅速形成即時戰力。



目前台空軍共有7個聯隊，分別是在台南及澎湖、新竹、台中清泉崗、嘉義、台東、花蓮、以及屏東和金門，指揮部則設於台北的松山基地。本次購買的F16V，台軍擬部署在台東的志航空軍基地，駐紮當地的為台空軍第七飛行訓練聯隊，使用的是F5戰機。



針對本次軍售方案，大陸外交部上周五（16日）再次表明堅決反對，並向美國提出嚴正交涉。發言人華春瑩敦促美方認清對台售武的高度敏感性和危害性，停止與台的軍事聯繫，否則陸方必定將作出強烈回應，造成的一切後果，屆時將由美國承擔。