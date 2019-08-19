修例風波：華駐加大使館再敦促加方停止干涉香港事務

香港修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮不斷，引起國際關注。中國駐加拿大使館周一（19日）在官方網站發文，批評加國外長在上周六（17日）罔顧中方嚴正立場，再次發表所謂涉港聲明，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並再次敦促加方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政。



文中指出，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享的民主權利和廣泛自由，惟當前持續的暴力違法抗爭活動，嚴重損害香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象。文中認為，有關示威活動已經變質，演化為極端暴力犯罪行為，任何負責任的政府都不會坐視不管，而止暴治亂，恢復秩序是香港當前最急迫和壓倒一切的任務，也是香港社會的主流民意和強烈呼聲。



針對加方多次就涉港問題發表言論，文中指出，在當前形勢下，加方本應在涉港問題上謹言慎行，警告加方如果要表態的話，也應該是旗幟鮮明地譴責暴力犯罪活動、支持香港特區政府依法施政、支持香港警方依法懲治暴力違法行為，而不是發表不負責任的錯誤言論。



華駐加大使館重申，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。香港實行「一國兩制」依據的是中國憲法和香港特別行政區基本法，不是甚麼國際法，中國中央政府有決心、有信心、有能力維護「一國兩制」，保持香港繁榮穩定。