網絡賭場營運3個月　涉額逾3億人民幣6疑犯被捕

近年公安機關加強打擊境內、外網絡賭博組織，四川綿竹市公安局周日（18日）發布消息，該局早前聯合省公安廳網安總隊、德陽市局網安支隊，偵破一宗非法利用訊息網絡開設賭場案，搗毀一個線下犯罪窩點，拘捕6名疑犯。



據了解，該組織參賭人員遍及全國400多人，僅今年3月21日至6月8日不足3個月的時間，涉及賭資便高達3.1億元（人民幣．下同，約3.45億港元），被捕疑犯從中非法獲利160多萬元（逾180萬港元）。



警方透露，綿竹市公安局去年12月接獲民眾舉報稱，有人利用境外賭博網站開設賭場發展會員，組織他人進行網絡賭博，且下注金額巨大、會員眾多；同年底，該案正式被立案偵查，到今年初專案組發現以曾某為首、何某和謝某等人為骨幹成員的涉賭組織。經過半年的偵查、取證後，警方日前採取行動，搗毀在德陽市區的一個犯罪窩點，拘捕曾某等人，同時查扣多部涉案電腦、手機及大批銀行卡等證物。



經查，該賭博組織透過網絡聊天工具，組織人員參與網絡賭博，抽取流水的5%作盈利；該組織在德陽市內租房組建「工作室」，聘用多人為客服人員，使用網上結帳的方式對參賭人進行實時結算。