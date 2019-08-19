日媒：華戰機飛近自衞隊驅逐艦　疑模擬反艦演習

中日關係有所改善之際，共同社周一（19日）引述消息指，中國殲轟7戰機本年5月底在東海演習時，曾飛近日本海上自衞隊的驅逐艦的反艦導彈射程範圍內，懷疑中方戰機以日方驅逐艦為反艦演習的模擬對象。有日本官員指演習是一場極危險的軍事行動，屬於挑釁行為。



消息人士指，多架演練發射導彈的殲轟7在東海國際海域上空，飛近2艘日本驅逐艦。但殲轟7機師沒有以火控雷達鎖定目標，因此日艦當時無法判斷殲轟7的意圖。自衞隊其後分析截取的中方機師無線電通訊紀錄，懷疑他們曾以日艦為模擬演習對象。日本官員再分析殲轟7的飛行路線，確定中方戰機以驅逐艦為反艦演習的模擬對象。



報道指，日本為了隱藏自衞隊分析及收集情報能力，因此沒有向中國就事件提出抗議及交涉。有日本官員指事件可能演變成一場偶發衝突，但有防務專家認為需進一步分析。笹川和平基金會高級研究員小原凡司表示，任何軍事組織在國際海域軍演時，一般不會以他國軍隊為目標，他指必須要調查清楚是中方指揮官下令，還是機師自行決定。



中日於2008年同意在主權爭議的東海聯合開發油氣田，但一艘中國漁船於2010年在釣魚島水域與日本巡邏船衝突，導致兩國關係緊張。中日軍艦過往曾在東海發生衝突，中國海軍一艘江衞級護衛艦被指在2013年，以火控雷達瞄準日本海上自衞隊的夕立號護衛艦，另一艘中國護衛艦亦被指以火控雷達瞄準日本直升機。日方就事件向中方抗議，觸發兩國的外交風波。