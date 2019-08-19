神州悲情：稚子被拐走　父化身蜘蛛俠尋兒11年

「夜深了，寶貝你怕不怕黑；天冷了，寶貝你在哪裏睡？」一句父母對孩子平常的關懷，但對陝西渭南市男子伍興虎來說，這番話只能對着空氣、對着腦海中的兒子細說的關懷。



內地拐賣兒童頻繁發生，拆散了不少家庭，讓父母血親終日活在思念和痛苦之中，40歲的伍興虎便是當中不幸的一人。2008年12月10日，伍的兒子伍嘉誠在家中被不法分子拐走後便杳無音訊，他自此便踏上了尋子之路，11年來走遍大江南北，可惜每次的希冀，換來的卻是一次又一次的失望。



為了尋子，伍興虎到處張貼印製尋人啟事，但一直沒有任何的消息，為了引起公眾的注目，他近年不論陰晴圓缺、炎夏寒冬均穿上一套「蜘蛛俠」的服飾，「從頭笠到腳」，踏着破舊的三輪車幾乎走遍全個中國，每到一個落腳處，便詢問當地人有沒有親兒的消息。



「我的孩子叫伍嘉誠，2007年11月22日出生，於2008年12月10日凌晨在家中，就在這個地方（床上），被拐子佬下迷藥，從懷裏偷走的。」伍興虎憶述，他當時睡得迷迷糊糊，發現兒子不見了，他連衣服也沒穿便衝出家門尋找，可惜為時已晚，兒子已不知所蹤。



踏遍了大江南江，伍興虎只有新疆和西藏沒有到過，「因為那個地方人煙稀少，肯定也沒有買孩子的。愈是偏僻的地方，買孩子的人愈多，那些地方交通也不方便，於是就選擇步行」。



多年來，伍興虎不知道磨破了多少對鞋，每到一處地方便在每支電燈柱、電線杆貼上尋子啟事，只盼能夠早日可以父子團聚，所以他便以兒子被拐前喜歡的「蜘蛛俠」造型大海撈針，「我還會堅持，因為經濟的能力，（我）會放慢腳步，更理智地去尋找孩子」。