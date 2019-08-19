中醫院逼職員拉客住院　官方：已責令整改

醫護人員本應是救死扶傷的職業，但河南省中醫院西區醫院（下稱西區醫院）日前被爆出，院方向該院醫護人員發布任務，指每人必須拉攏一定數量的病人住院，否則會扣工資。事件在網上引起熱議，河南省中醫院（下稱省中醫院）周一（19日）回應表示，目前已要求該醫院停止違規操作，若不整改則將取消合作。



據了解，省中醫院今年5月與鄭州西區中醫院簽訂合作協議書，使其成為省中醫院下屬醫院，正式命名為「河南省中醫院西區醫院」。有人在網上爆料，指西區醫院強制要求醫護人員及職工，每人須找5個病人住院，否則就扣200元（約226港元）工資。西區醫院職員表示，爆料內容基本正確，「臨床（科室）有5個名額，多收有獎勵，收的少有處罰。」更有護士表示，為了達標，已經將自己父親送到醫院住院。



有內媒記者到西區醫院裏了解情況，怎知被醫院工作人員搶奪及破壞攝影設備，又要求記者交出私人手機，更將記者帶至房間禁錮，不讓記者離開。省中醫院負責人回應，不支持這種阻礙採訪行為；又指西區醫院確有拉人住院的情況，但非省中醫院的要求和規定。



該負責人續指，現時已要求西區醫院盡快改善，並建議對主管高層停職。省中醫院已派出一名業務副院長，前往涉事醫院敦促整改。若西區中醫院不採納省中醫院的建議，不全面接受其正規監管，將停止一切合作。



事件上傳至網絡後惹熱議。有網民坦言，該醫院已成生意場所：「救死扶傷成了生意、生命健康成了牟利的工具」、「我記得新年的時候，醫院門口掛的春聯上面寫着『生意興隆』！」；更有人嘲諷道：「我在醫院門口咳了一聲，分分鐘將我拉入醫院，用治療肺癌的標準幫我做檢查。」