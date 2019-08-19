與韓國瑜妻子十指緊扣　台商圈代表：盡地主之誼

台灣的總統大選將於來年舉行，高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選，惟他及其家人醜聞不斷。韓的妻子李佳芬日前走訪台北永康商圈時，與商圈協進會理事長李慶隆「十指緊扣」牽手逛街，被指關係不純。李佳芬事後回應，稱參加公益活動竟引發誤會，令該日活動焦點模糊，對此表示不好意思。



台媒報道指，李佳芬在上周六（17日）出席商圈一場演講後，與李慶隆十指緊扣走訪商家，惟相關照片曝光後引起網民熱議，有網民更將照片在韓國瑜Facebook留言貼上；另有韓粉直言：「是民進黨的陰謀。」



事件持續發酵，李慶隆周一（19日）接受台媒訪問時回應，指與李佳芬兒時是鄰居，當天趁她到訪時，向其建議在中正紀念堂旁的華光社區蓋文創館；詎料台媒記者相當熱情，「有十幾部攝影機朝她前面撲來，讓她有點緊張」，加上有不少民眾索要簽名，導致李佳芬行程被延誤，才想趕快把她拉離現場。



對於十指緊扣一事，李慶隆強調，當日只是盡地主之誼保護李佳芬安全，「就是趕快把她拉過來這樣，根本沒想那麼多」。他又指，沒想到因一張照片而遭到網民抹黑，連其妻子都抱怨：「台灣選舉一定要選成這樣嗎？」