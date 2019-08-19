退出金馬影展　大陸女導演：網上暴力無處不在

大陸國家電影局公布禁止大陸影片和人員參與2019年台灣金馬獎後，台媒報道大陸女導演朱昱拍攝的紀錄片《少年問道》將繼續角逐，惟朱昱上周六（17日）透過微博聲明，她與其影片不會參展及參與角逐獎項。



該齣以道教為題材的紀錄片，自從被台媒以「目前唯一公開表態參賽的大陸影片」作報道後，在內地微博飽受抨擊，包括有宗教人士指摘該片「是對道教形象的極大傷害」，又舉報影片拍攝場地之一的北京白雲觀，缺乏政治意識、沒有與電影劃清界線。



朱昱在微博聲明中表示，堅決服從大陸國家電影局規定，又解釋由於報名時有關規定的消息未發布。她強調影片是她個人獨立主導拍攝和製作，與中國道教學院、中國道教協會、北京白雲觀等宗教團體和個人無任何關聯。畢業於北京電影學院的她，指自己畢業後從未從事影視行業，因此我退賽的消息沒有人看到，對於網上謠言甚多，網絡暴力無處不在，她感到人身安全受威脅。



有網民質疑，電影局的規定發布多時，朱才表示不參展，反應太慢。朱隨聲明發文貼出一張速遞截圖，顯示她有一個從北京寄往台北的速遞寄件7月26日被簽收，卻未交代寄件詳情。