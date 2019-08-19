引擎蓋下突冒明火黑煙　Tesla房車疑自燃

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）旗下電動車，近期在內地屢現質量問題。浙江杭州一輛Tesla房車周日（18日）凌晨在維修中心突然起火，現場濃煙滾滾。消防趕赴現場後，花近1個半小時撲滅。經初步了解，起火物質為Tesla引擎，以及旁邊一個電錶箱，警方及消防正調查起火原因。



事發當日凌晨1時45分，當地消防接獲民眾報警，指西興路濱康路口的Tesla維修中心有煙冒出，隨即派出多輛消防車前往現場。消防到場後，發現車房內傳出陣陣黑煙；有維修中心的員工表示，廠內是平時修理、烤漆、洗車的場地，但擔心有從車內拆下來的電池燃燒而引發大火。



消防用工具拆除車廠的捲閘後進車房廠內，濃煙瀰漫，能見度極低；其後發現一輛懸在半空、打開車頭蓋的Tesla房車，其車頭冒出明火及黑煙，旁邊的電錶箱亦冒出火光，隊員見狀立刻開始滅火，至凌晨3時許才撲熄明火。



有內媒記者事後來到起火現場，發現車房入口的牆身已被濃煙熏黑，現場約9輛汽車在內停着，地上布滿積水，其中一輛半吊的車輛被燒得較嚴重。車房現場周圍亦拉起警戒線。有保安員表示，維修中心樓上是公寓，包括車房員工，有不少租戶居住。



同樣在起火車房內的王姓車主表示，他當日在社交網得知車房發生火情的消息後，網傳畫面更能斷斷續續聽到燃爆的聲音。所幸他駕駛的Tesla Model X房車沒有被起火車輛波及，王男又反映Tesla每次維修時都比較麻煩，因該公司在杭州授權維修點不多，多輛Tesla均在事發的車房維修。