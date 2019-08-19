不滿前兒媳與友言談親密　男子斬傷3人後圖輕生

四川宜賓屏山縣一名廖姓男子，日前見李姓前兒媳婦和男姓友人言談親密，因怕李女拋棄親兒不顧，遂用刀斬傷她及其兩位好友。廖男傷人後跑到江邊輕生，所幸警方、消防及救援人員趕到將其解救。廖男目前因故意傷人被警方刑事拘留。



事發於上周一（12日）凌晨4時許，警方接獲民眾報案，指某燒烤店有人持刀斬人。警員到場發現滿地血漬，李女及其1男1女的好友被刀所傷。警方隨後又再接報，指有男子欲跳河輕生，經搜索後發現廖男本人。



據了解，廖男兒子因吸毒被公安機關處罰，與李女離婚後再有新戀情，便不管家中孩子，李女只好暫住廖男家中照顧孩子。惟事發當晚，廖男因目睹及聽到李女與朋友吃消夜期間的談話，遂感到不快便發生爭執，在酒後一時激動，衝進廚房拿起菜刀斬人。廖男發現把事情鬧大後，便打算跳河輕生。



警方表示，廖男當時情緒激動，拒絕任何人靠近。至當天早上6時許，廖男家人與朋友趕至現場，與警方共同協作下，順利將廖男控制並帶離河邊，並將其傳喚至屏山派出所接受調查。經法醫初步鑑定，小李等人所受損傷為輕傷以上。