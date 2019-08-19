女子棄用手機號碼5年被追巨額通話費　原因竟係...

湖北襄陽一名黃姓女子近日發現，其名下一個已棄用5年的手機號碼不但沒注銷，竟然還一直扣錢，如今已欠費達7700元人民幣（人民幣‧下同，約8729港元）。電訊公司其後向黃女要求繳清欠款，黃女懷疑相關合約條款不公導致損失。



事緣黃女前往涉事電訊供應商的門店，欲申請一個新的手機號碼，職員卻告知其名下還有一個號碼處於欠費狀態，故不能辦理。據悉欠費的手機號碼，是黃女2014年辦理寬頻業務的時候所贈送，當時還贈送了一部價值1895元（約2146港元）的手機。黃女及後發現贈送的手機訊號不佳，便未再使用，卻不知手機仍不斷扣費。



電訊供應商職員張欣表示，當年黃女參加公司送合約機的活動，合約期為2年；實際上她幾個月就不用，也沒有辦理任何手續注銷，導致欠費至合約期滿；至於其餘的費用，則是欠費所產生的滯納金。黃女質疑，電訊供應商在其欠費後，沒有給出任何提醒便不斷扣費，是不是存在問題。張欣則解釋，黃女當時只留了申請的電話號碼，之後她再沒使用，也就聯繫不上了。



事後有律師指出，黃女違約在先，應當承擔相應的責任，但是按照法律，滯納金是有一定限額的，雙方可以就滯納金問題進行討論。有網民認為黃女存在的問題比較嚴重：「就算（電訊供應商）是坑，但是你自己辦的合約機，不交套餐錢，機子又拿走，這世上哪有天上掉餡餅的好事？」。