女護士整形手術後離奇死亡　院方被揭無相關資格

河南南陽28歲女子劉霞（化名），周日（18日）到一家整形醫院接受手術後身亡，原因未明。事後院方通知家屬時未立即告知情況，僅稱「出了小狀況」，直到家屬現場多次追問，始告知劉已陷休克，然後家屬再從急救中心得知劉搶救無效身亡一事，憤而報警。有內媒揭發，涉事醫院沒有醫療整形相關資格，目前已被警方封鎖，衞健局正介入調查事件。



據劉霞親屬張女士稱，本職護士的劉霞兩個月前曾瞞着家人在宛和醫療整形醫院（下稱宛和）做過隆胸手術，更為此與丈夫發生爭吵。劉霞的母親當日中午曾致電女兒，但劉女稱已去了醫院，並提及「之前做的手術需要做一些修復」等。



不過數小時後，劉母致電女兒時，電話中的陌生人着她稍後再打過來；數分鐘後，另一名陌生人再致電她，叫她到醫院。一頭霧水的劉母遂前往醫院，「他們在電話中支支吾吾，只說是做了脂肪填充手術」。



到達醫院後，劉母一行人本欲上樓查看，卻遭院方人員阻攔。劉霞的哥哥表示，他想查看妹妹的化驗單、體檢單等，但院方一直沒有提供；至於手術項目書，他表示簽名筆迹非妹妹本人。最後經不斷追問，院方終稱劉霞休克，劉霞最終搶救無效身亡。



民警到達醫院後，劉霞已無生命體徵，獲安排進入手術室的家屬發現，現場沒有任何搶救設施。劉霞丈夫表示，家屬對事情來龍去脈所知甚少，院方甚至未提供手術記錄、病誌等材料。其後內媒記者揭發，宛和所註冊登記的公司實名為「南陽市宛和健康管理諮詢有限公司」，經營範圍為婦幼保健諮詢、家政服務、美容儀器等，並無醫療整形相關資格。