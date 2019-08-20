煙民留意！便利店咖啡店門外行人路下月起禁煙

台灣台北市從下月1日起將實施新的禁煙規定，15個連鎖便利店及咖啡店旗下分店門外的行人路將禁止吸煙，違者可罰款2千元至1萬元新台幣（約510港元至2550港元）。



台北市衞生局長黃世傑表示，禁煙政策與新北市同步，但比新北多了咖啡廳的部分，希望可維護不吸煙的民眾健康權益，擴大戶外無煙健康環境。依據台北市政府研討會於今年5月問卷調查統計結果顯示，有高達87.1%的民眾支持便利商店、咖啡店前行人路實施禁煙措施。



台北市衞生局健康管理科長林夢蕙表示，台北市的吸煙率從2008年的18.9%，下跌至2018年的8.1%，希望新措施可以給市民帶來更多的無煙環境，及維護市民的健康。



林夢蕙表示，全市各分店被列作全面禁止吸煙場所的5家連鎖式便利店包括統一、全家、萊爾富、OK和美廉社，另10家連鎖式咖啡店Starbucks、85˚C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、金鑛及彼得好。



其中怡客咖啡股份有限公司經理孫立強表示，多年來常有顧客於店外行人路邊喝咖啡邊吸煙，而煙味會飄進店內，新的禁煙措施實施後，公司可明確地勸阻在店門外吸煙的顧客。