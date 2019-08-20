藉助人收養孤兒詐財　福利院職員呃138萬人仔被捕

湖南湘潭市社會福利院一名王姓男職員，早前以幫人辦理領養兒童為理由，合共詐騙26人，涉額138萬元人民幣（約156萬港元），並用於償還王男的高利貸。事後公安機關立案偵查，湘潭市岳塘區檢察院日前以涉嫌詐騙罪，將王男逮捕。



事發於今年初，王男開始幫人辦理領養孤兒的業務，並聲稱福利院需要支付一筆撫養費，給送孩子過來的民眾，另稱辦理收養手續也需要費用。王男收費後，卻沒為有意收養兒童的人士辦理手續，反而用來償還自己高築的債台。原來他在2009年開始申請信用卡，但因自己揮霍無度，很快就「碌爆卡」；其後一直不斷申請新的信用卡，以「拆東牆補西牆」的方式支償債。



後來王男無法申請新的信用卡，他又以小額貸款的方式填卡數，其後再借高利貸；在無力還款的情況下，王男開始用自己在福利院工作的便利展開詐騙。他向被害人謊稱，只要3個月，即可幫助辦好收養小孩手續。檢察官表示，據相關法律規定，收養福利院兒童的人士，只要具備收養條件，以及提供相應的資料即可申請，「國家早就取消收養登記收費了。」