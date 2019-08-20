退出中導條約後16日　試射陸基巡航導彈

美國正式退出《中程導彈條約》後16日，周日（18日）測試條約禁制的武器，成功試射一枚陸基巡航導彈，它飛行逾500公里後命中目標，為研發中程導彈收集數據。由於美方有意在歐亞部署中程導彈，今次測試或進一步激化與中國及俄羅斯的軍備競賽。俄羅斯周二（20日）回應指，美方此舉明顯加劇軍事緊張，俄方對此表示遺憾，但不會回應挑釁。



美國國防部周一（19日）發表聲明，指當地時間周日下午2時30分，一枚常規配置的陸基巡航導彈，從加州聖尼古拉斯島（San Nicolas Island）的陸基移動式發射器發射，並準確擊中目標；是次測試收集的數據將協助研發未來的中程導彈能力。國防部發言人其後透露，該導彈是現役戰斧巡航導彈的其中一個型號，並由MK41垂直發射器發射。



在美國退出《中程導彈條約》前，俄羅斯指控美方在羅馬尼亞及波蘭設置的陸基神盾導彈防禦系統，配備的MK41可發射戰斧。美國國防部發言人強調，是次測試所用的發射器與陸基神盾不同；又指陸基神盾僅是防禦性質，不但沒有發射戰斧的能力，也不會設定為發射任何攻擊性的武器。據美方資料，陸基神盾的武器是標準3型攔截導彈。



美國國防部官員早前透露，射程1000公里的陸基巡航導彈，最快1年半內準備好部署；至於射程為3000公里至4000公里的陸基彈道導彈，預料今年11月測試，但最快5年後部署。兩款導彈均不會搭載核彈頭，而戰斧巡航導彈現時由美國潛艇及水面艦艇發射。



中國外交部周二回應指，試射充分說明美國退約的真實目的是尋求「自我鬆綁」，放手發展先進導彈，謀求單方面軍事優勢；警告將引發新一輪軍備競賽，對國際和地區安全形勢產生嚴重消極影響。中方奉勸美方摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，對發展軍備保持克制，切實維護現有軍控體系。



《中程導彈條約》於1987年生效，禁制射程介乎500公里至5500公里、從地面發射的巡航導彈及彈道導彈，但空中及海面發射的同類導彈不受限制。美俄互相指控對方違約。



美國公布試射導彈前，俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍舉行記者會，普京指摘華府單方面宣布退出令《中程導彈條約》失效，重申俄方不打算再部署中程及短程導彈。