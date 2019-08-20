少女為瘦身用膠軟管扣喉「催吐」　專家：或影響生育

愛美之心人皆有之，惟不宜採取極端的減肥行為，免得賠上健康。內媒報道，近日內地網傳一種聲稱可減肥的「催吐」方式，即透過使用各種方法引導、促進嘔吐，甚至網購塑膠軟管「扣喉」，藉此達到瘦身效果，更吸引不少未成年少女效法。有專家表示，催吐的危害很大，易引致習慣性嘔吐，令胃液腐蝕食道，甚至會影響生育能力。



據了解，聚集在各大網絡社區的催吐群體主要流行3種方式，分別是用手扣喉引發惡心嘔吐；用軟管對食物導流；不需借助外力，以自然形式流出食物。報道引述其中一宗用管子催吐的案例。作為模特兒方向的藝術類高考生，吳甜為迎接考試不惜用近8個月時間，從原本的85公斤減到35公斤。然而為保持身材，她遂向提倡催吐的網民「求助」，並逐漸學會用管子導流食物。



不過這樣的減肥方法不但影響了吳甜的食欲，還使她厭食和暴食症狀交替發作，更為其帶來心理損害。另一宗個案中，年僅14歲的林一，更是因沉迷催吐，導致體內電解質失衡，出現口渴、頭暈、四肢腫脹等症狀。她表示，自己手動扣喉了一年多，感覺已不太敏感，於是進了微信群組學習改用管子形式進行。



報道指，相關催吐的工具已然形成產業鏈，像熱衷管子催吐的民眾，一般會以內壁直徑1至3厘米、長度65至90厘米不等的透明水管為工具，其材質主要為聚氯乙烯或矽膠，可通過電商平台輕易購買，價格在30至38元人民幣（約34至43港元）不等。有賣家透露，其管理的相關微信群組人數，僅在一個月內便從256人增加到500人，可見市場不小。



江西南昌大學生命科學與食品工程學院副教授易醒表示，催吐行為危害很大，未成年人更容易因此而體重過輕，影響生長發育、免疫系統、女性激素分泌甚至生育等。消化內科醫生謝正元亦透露，他接觸到年齡最小的催吐病人僅13歲，而病人當中全屬女性患者，未成年人和學生佔比則約3成。他更指，該些病人幾乎都有強迫症，且常處焦慮抑鬱的心理狀態。