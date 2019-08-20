查獲近噸野生動物屍體製品　無害化填埋銷毀

雲南普洱市江城縣周日（18日）公開銷毀一批近期查獲的野生動物屍體及製品，數量超過980公斤。據悉，今次棄用焚燒方式進行銷毀改為無害化處理，工作人員先在現場挖一個深坑並在坑底撒上石灰等消毒物品，再在屍體及製品放進去後再蓋一層石灰，最後進行填埋。



是次被銷毀的野生動物屍體及製品主要有赤麂、箭豬、果子狸等屬於國家保護的有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物，也是江城縣今年3月底以來，按照公安部部署展開、依法打擊破壞野生動物資源違法犯罪專項行動中查獲。



公安人員表示，由於江城縣與老撾和越南接壤，一些不法分子與境外人員勾結，試圖利用特殊的地理位置進行野生動物非法交易。專項行動展開以來，合共查獲38宗各類野生動物案件，繳獲50多隻野生動物屍體、500多公斤野生動物製品。



江城縣森林公安局局長何紹良透露，今年查獲的野生動物中，涉及國家一級保護野生動物有鼷鹿、巨蜥等，國家二級保護動物有凹甲陸龜、黑熊、馬鹿筋等，查獲的三有保護動物最多，如麂子、果子狸、箭豬等 。