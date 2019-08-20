北海91公斤「魚王」開拍　近71萬人民幣成交

今年廣西北海市僑港開節的僑港漁貨交易中心開市暨頭魚拍賣活動，周日（18日）上午正式敲鑼，當天一條重達91公斤的龍躉，最終以70.8888萬元（人民幣．下同，約79萬港元）的高價拍出，折算單價平均每公斤約7790元（約8670港元）。



據了解，當天的拍賣活動，頭7輪的「拍賣品」包括大雜魚、大花蟹、大金槍、大石斑、大海蝦等海產，每項均以超過3萬元（逾3.4萬港元）成交，合共收益40萬多元（逾44.5萬港元）。當天重頭戲是壓軸登場、起拍價4.8888萬元（約5.5萬港元）的「魚王」，經過近10分鐘的搶拍後，最終由一名吳姓地產公司總經理投下。吳表示，作為企業想盡點社會責任，「出份綿薄之力」。



北海市銀海區宣傳部有關負責人表示，今年頭魚拍賣活動合共拍得逾116萬元（逾130萬港元），所有款項將用於社會公益事業；而去年的首屆拍賣活動所得的40萬元，已悉數用於幫助當地的孤寡老人、低保戶、五保戶、困難戶和留守兒童。



網絡資料顯示，龍躉的學名為中巨石斑魚，別名「豬羔斑」，為暖水性海洋底層魚類，魚身呈長橢圓形、側扁，口部較大，魚頭部、體側及各鰭均散布着很多青黑色斑點，為大型名貴食用魚類。