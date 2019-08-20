華女在意大利遇害　疑兇在葬禮前一天自首

一名24歲周姓中國女子本月初在意大利北部城市雷焦艾米利亞（Reggio Emilia）的酒吧工作時，遭一名持刀闖入的摩洛哥裔男子連捅數刀後死亡。當地媒體報道，周女的葬禮在周二（20日）舉行，而疑兇已在周一（19日）向警方投案自首。



報道指，疑兇在逃亡10天後，於周一凌晨2時30分左右到雷焦艾米利亞一處憲兵局自首，並向警方供稱，他在2年前便已經愛上周女，但死者家屬否認該說法，質疑他是為了想獲得輕判而說謊，「早上警方來的時候沒有告訴我們這個訊息，疑兇平時到酒吧只是喝咖啡吃麵包，然後就離開，並沒有甚麼特別」。



警方目前已開始對疑兇進行審訊，其行兇動機有待確認。據悉疑兇今年34歲，自2015年起非法滯留在意大利，居無定所，意大利警方曾2度對其開出驅逐令。



報道指，本月8日傍晚6時許，疑兇持刀進入酒吧後，直接走向吧枱，並對周女連捅多刀後逃離現場；醫護人員趕到後，經對周女進行搶救無效死亡。目擊者稱，疑兇從門口衝入酒吧時，手上拿着一把長約30厘米的廚房用刀，而整個行兇過程僅持續了幾秒，「他進來之後直接走到吧枱後面，至少捅了她7刀」。