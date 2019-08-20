修例風波：憂港示威變布拉格之春　捷克議員籲華勿動武

香港修訂《逃犯條例》風波在國際引起廣泛關注，有捷克參議員近日在Facebook發文支持香港的示威活動，又指這事件令他聯想起51年前發生的布拉格之春民主運動。



捷克參議員黑爾茲（Marek Hilser）表示，北京當局在香港邊境部署大批武警，又將香港的示威者形容為「恐怖分子」，令他想起1968年布拉格之春民主運動後，前蘇聯及華沙公約組織入侵當地並進行鎮壓的歷史。



此外，捷克參議院外交委員會主席費希爾（Pavel Fischer）也在社交網絡平台發表一封致中國駐捷克大使的公開信，內容提到當年蘇聯舉軍入侵捷克，徹底粉碎了人民與政府對話及改革的希望，令捷克自此籠罩在陰影之中，數十年揮之不去，他呼籲中國政府避免使用武力，正視人民的聲音。



中國駐捷克大使館發言人早前在官網發文指出，香港當前事態已演化為極端暴力，完全超出和平示威範疇，公然挑戰「一國兩制」底線，既嚴重傷害香港利益，也損及其他國家在港利益。文中強調，香港事務純屬中國內政，中國政府絕不容許任何外部勢力插手香港事務，對當地機關公開就涉港問題發表看法甚至發公開信，干涉中國內政，大使館表示堅決反對。