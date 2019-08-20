東亞三國外長會議明召開　北京調停日韓紛爭

在日韓關係急遽惡化的背景下，中日韓外長會議將於周三（21日）在北京舉行。南韓青瓦台官員周二（20日）稱，將視乎會議結果決定是否續簽韓日《軍事情報保護協定》。南韓外長康京和表明，將繼續要求日方撤回所有雙邊貿易限制。而南韓大韓航空公司同日首次大幅削減來往兩國的航班，將暫停6條航線。



《軍事情報保護協定》將於11月到期，周六是決定是否續簽的最後期限，倘任何一方打算廢除協定，須在90日內知會對方。韓方將在中日韓外長會議上，向日方代表溝通及闡明立場。康京和指，韓方目前尚未做出任何決定。南韓的考慮條件包括日本是否改變態度、軍事情報的質量等因素。



大韓航空則表示，訪日人數受兩國糾紛影響而大減，故決定9月起陸續暫停往返釜山及大阪、濟州島及成田、濟州島及大阪的3條航線，而往返仁川及小松、鹿兒島、旭川的3條航線，將會由9月下旬起暫時停飛約1個月。大韓航空亦計劃縮減往返仁川及大阪、釜山及成田等航線的班機，轉而擴充中國及東南亞國家航線。



另據韓媒周一報道，日本自7月初起嚴限3項半導體原材料出口到南韓。不過，日方近日又重新批准其中一項「感光膠」底板塗料輸韓。南韓業界人士透露，有關訂單為南韓電子設備生產商三星向日企購買，約為半年的分量。有分析認為是日方示好之意，但日本經濟產業省拒絕置評。



而中國外交部部長王毅周二在北京接見日本外相河野太郎，雙方確認推進合作，以實現中國國家主席習近平，明春以國賓規格訪日。河野將於周三與康京和會面，進一步討論二戰強制勞工訴訟和雙方貿易管制問題。三國外長同日舉行主題為「面向未來推進合作」的會談，議題包括朝鮮半島無核化及貿易合作等。