AIT處長高調參觀台軍基地　與陸軍事較勁意味濃

美國總統特朗普周日（18日）表示已批准對台出售66架F16V戰機，陸方周一（19日）隨即表態反對，又敦促美方立即取消計劃。周二〈20日〉上午，美國在台協會〈AIT〉處長酈英傑（Brent Christensen）高調南下高雄，參觀先前美國出售到台灣的兩棲突擊車與驅逐艦，被認為是刻意展示美台軍事連繫，向陸方示威。



酈英傑當天一早在AIT的Facebook官方專頁發文，表示自己乘高鐵前往高雄。中午時分，他再上傳一要在左營海軍基地參觀AAV7兩棲突擊車的照片，指出台灣共向美國購入54輛該款突擊車，並於2006年在左營海軍總部舉行成軍典禮。他表示，在2009年莫拉克颱風襲台期間，台軍曾派出該款突擊車到災區協助救援，強調美台除了在軍售方面長期合作外，更持續在人道救援以及災害救助方面作出貢獻，也讓台灣成為印太地區不可或缺的一員。



據了解，酈英傑稍後還會參觀台海軍排水量最大的紀德級驅逐艦「蘇澳」號。該艦是台灣購自美國海軍的4艘紀德級導彈驅逐艦之一。由於過去AIT處長前往台軍設施參觀均不會大張旗鼓，故外界認為這次酈英傑透過社交媒體主動發文，應是充分獲得美國政府授權，與大陸政治較勁的意味甚濃。



就美國對台出售F16V戰機，大陸官媒周二發表評論文章，反對美國對台軍售是北京一貫的堅決立場，強調中方決不能讓這交易執行得舒舒服服。針對台灣方面，大陸可以加強軍事壓力，甚至不排除在有必要時摧毀台灣從外國購買的全部軍事裝備，並將解放軍宣示國家主權的範圍，擴大到今天台灣軍隊活動的區域。針對美國，官媒主張中方今後將美國對台軍售與中國購買美國農產品直接掛鈎。美國向台灣出售多少武器，中國就少買多少美國農產品。