5部委明令禁「校鬧」行為　包括掛橫額非法遊行

內地教育部周二（20日）召開新聞發布會，為該部日前聯同公安部、司法部、最高人民法院、最高人民檢察院印發，針對國內學校處理安全事故機制的意見稿作出解讀，當中明確禁止8種「校鬧」行為，包括在校園範圍掛橫額、噴字、圍堵辦公場所，糾纏學校相關負責人。如任何人在校內非法聚集或遊行，公安、檢察部門等應作出拘捕及起訴。



《關於完善安全事故處理機制維護學校教育教學秩序的意見》中強調，學校須杜絕不顧法律原則的「花錢買平安」，在處理安全事故中堅守法律底線，及時制止「校鬧」行為。過程中如發生家屬及校外人士圍堵學校、非法聚集、聚眾鬧事等擾亂教學和管理秩序，校方應當立即報案，並提供當事方人數、具體行為、有無人受傷等情況，配合做好調查工作。



公安機關到達前，學校的保安部門可採取必要措施，包括阻止有關人士進入教育教學區域、干擾教育教學活動。公安機關接到報案後應立即組織警力趕赴現場，維持現場秩序，控制事態，協助有關部門進行疏導勸阻，防止事態擴大，並查處犯罪人士。



檢察機關則應及時批捕、起訴，法院加快審理進度，在查明案件事實的基礎上準確定罪量刑。對故意擴大事態，教唆他人實施針對學校和教職工、學生的違法犯罪行為，或者以受他人委託處理糾紛為名實施敲詐勒索、尋釁滋事等行為的，從嚴懲處。