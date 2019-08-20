AIT處長密會韓國瑜　合照被指暗藏玄機

美國在台協會（AIT）處長酈英傑周二（20日）到訪高雄左營海軍基地，參觀美國賣給台灣的軍艦和兩棲突擊車，之後與市長韓國瑜見面。但為免媒體追訪，會面地點並非在市府，而是AIT高雄分處長歐雨修的寓所。



酈英傑在Facebook發文表示，「很高興能利用到高雄海軍基地參訪的機會，與韓國瑜市長會面，聽聽他上任以來，對高雄發展的願景，也謝謝韓市長對各項美台交流的支持，希望未來我有更多機會到高雄拜訪」。發文附上酈英傑、歐雨修及韓國瑜三人只穿襪沒穿鞋的合照，而站在中間的酈側身背向韓，惹來網民意有所指稱「美國處長的身體語言好明顯」，並質疑會面是否正式。



有關會面的內容，韓國瑜表示沒有跟酈英傑談及美國對台軍售案，只是輕鬆聊天，談談高雄的發展和改變，也就國際、兩岸三地及美台關係交換意見，氣氛輕鬆。



據知酈英傑今年1月曾拜會韓國瑜，當時二人就高雄市政、兩岸關係，以及韓4月訪美行程進行交流。如今已成為國民黨總統提名人的韓，計劃於9月、10月間訪美，因此外界關心二人有否談論韓訪美的議題。