華女工程師遭謀殺燒屍案　星洲男罪成囚終身

中國31歲美女工程師崔雅潔，早年遭51歲新加坡男子邱貴福謀殺。案件日前在新加坡高等法院正式宣判，邱貴福謀殺罪名成立，被判終身監禁。當地媒體報道，此屬該國司法史上第二宗在未發現死者遺體的情況下，判處被告謀殺罪名成立的案件。



此案在今年3月開審，前後舉行了11天審訊。法庭表示，邱貴福最初對崔女謊話連篇，稱他當時已婚，且有一名12歲兒子，但一直謊稱自己單身；還向崔女借了2萬新加坡元（下同‧約11.3萬港元），聲稱用來「投資黃金」；隨後再從另一段婚外情的對象中，取得1萬元（約5.7萬港元）歸還給崔女。



法庭續稱，2016年7月12日，崔女稱要到邱的公司揭穿謊言，但隨後被邱帶上一輛黑色私家車，兩人在車內爭執，最後邱用手掐死崔女；其後邱帶着死者遺體返家，邱決定焚屍，於是買入大量木炭和煤油，焚燒3天3夜確保毀屍滅迹，並將其骨灰撒進大海。



邱的律師引述一份私人醫療報告，稱被告患有間歇性狂躁症，會突然情緒暴躁；有醫生亦證實，邱的妻子也因被對方家暴長達兩年，遂申請個人保護令。據悉，邱在2011年曾因失信罪坐牢16個月。



新加坡高等法院法官林茵倩周一（19日）上午表示，不接受被告關於「為了讓受害者善終，才燒毀遺體」的說法，也不接受被告指他和崔女非戀人關係，以及崔女在車內對他施暴的說法。林雖接受被告患間歇性狂躁症，但對於此會影響他犯案時判斷，林則表示「不足以令人信服」。



林續稱，只有在罪犯表現出惡意，或公然無視人命情況下才會判處死刑。在此案中，並無迹象顯示被告在案發當天，同崔女見面時就已預謀要殺害對方；控方也沒要求判處被告死刑，而是要求判他終身監禁。控方指，被告完全毀屍滅迹，故此很難判斷他對死者的施暴程度。