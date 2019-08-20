韓國瑜直播晒公文山　被嘲「係未批定借來？」

台灣高雄市長韓國瑜成為國民黨總統候選人後，常被指怠於高雄市政。而在周一（19日），他進行直播時，刻意展示一大疊與他等高的公文，甚至揚言立志當全台灣最認真的市長，回應外界質疑。但台灣的蔡英文總統周二（20日）則嘲諷︰「那麼多公文不知道是還沒批的、還是從其他地方借來照相的」。



行政院長蘇貞昌日前指自己批的公文「常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高」。韓國瑜周一做直播，展示跟他一樣高的公文，說要跟蘇貞昌較量一下，並寫下「勵志當全台灣最認真的市長，如果認真程度是看公文數的話」。



蔡總統周二出席「凱達格蘭論壇」，接受媒體訪問時調侃稱「他（韓國瑜）的影片有正面訊息，就是要把市長好好做好，那他還有3年多可以證明」。



近來藍綠媒體的民調均顯示，韓國瑜支持度落後蔡英文，韓周二表示，民調是一時高低，藍軍若不能整合，支持者表達憂慮，透過民調上表態、收縮等等都是有可能。另韓受邀周三（21日）將出席台北市美國商會的午餐會，會以台灣經濟發展為題演講。而下月1日，他將全天在鄣化縣參與造勢活動。