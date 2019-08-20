中星18號衞星升空後工作異常　官方：正排查故障

四川西昌衞星發射中心周一（19日）晚成功用「長征三號乙」運載火箭，將高通量通訊衞星「中星18號衞星」發射升空。惟據內地官媒報道，火箭發射後星箭分離正常，但衞星工作異常，現正展開故障排查，暫未知說明具體情況。



據悉中星18號衞星將定點在東經115.5°地球同步軌道上，該衞星投入營運後，將在語音、數據、圖像和影像處理或傳送等多媒體應用，以及高數據速率的互聯網應用等領域發揮重要作用。



資料顯示，中星18號衞星該星具有30個Ku頻段、9個Ka頻段、2個KaBSS頻段，採用中國自主研發的東方紅四號增強型衞星平台，繼承前型號的成熟技術和東方紅三號B平台的部分先進技術，實現衞星服務壽命延長、有效載荷重量和容量提升，對提升中國通訊衞星研製能力等提供有力支援。



另有日媒周一（19日）刊載名為《中美戰爭將從太空開始》的文章，稱太空正成為新戰場，攻擊人造衞星、致力主導陸海空的「太空戰爭」已有現實意味；又指美國總統特朗普今年2月簽署總統令，將組建整合陸海空軍和海軍陸戰隊的「太空軍」，認為此舉不難看出美方急於追趕提出建設「太空強國」目標的中國。



文章提到，中國在2015年組建覆蓋太空、網絡空間、電磁空間等戰略領域的戰略支援部隊；並引述部分美國科學家團體言論，稱中國的偵察衞星和導航衞星數量已超過美國；曾居於壓倒性地位的美國軍事優勢正在太空瓦解。