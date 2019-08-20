台警破多個賭博組織拘逾千人　涉額逾千萬新台幣

為防止非法賭博介入明年總統大選，台灣的刑事局開展掃賭行動，搗破多個賭博組織，共掃蕩885處據點，破獲619宗賭博案拘1470人。其中職業賭場案51宗拘407人，六合彩賭博案273宗拘318人，球類賭博案37宗拘45人，網絡賭博案132宗拘353人，其他賭博126宗拘347人，共查獲現金逾1694萬元（新台幣‧下同，逾400多萬港元）。



警方鎖定較易被選舉賭盤依附的六合彩簽賭、運動簽賭及部分賭博網站，發現「新XX網站」提供國內外各種運動賽事、彩票等遊戲下注，搜證後於上周二（13日）一連兩日破獲12個窩點拘17人，查獲25台電腦、27部手機、現金220萬元（約56萬港元）。



警方又查緝「泰X」、「冠XX娛樂城」、「大X娛樂城」等賭博網站，拘捕37名疑犯，查獲34部電腦、86部手機、現金約66.6萬元（約17萬港元）。其中4名疑犯透過Facebook、LINE等社交平台，散布「保證獲利」、「投資翻倍」等假投資消息，吸引民眾加入參與賭博，再修改賭博網站輸贏概率騙取賭金。



另上述網站將贓款投入地下錢莊放高利貸，借款予中小企業，若借款人無力還款，便採用暴力手段上門討債，持棒球棍、辣椒水槍等恐嚇借款人簽立本票，警方在偵過程中查扣5支棒球棍及1枝辣椒水槍。



警方又於上周五（16日）破獲位於台中市北屯區的「馬XX撲克俱樂部」，拘捕9名員工、19名賭客，查獲3張賭桌、現金16.4萬元（約41萬港元）。該俱樂部涉嫌以高級爵士音樂餐廳為掩護，提供德州撲克等賭博遊戲。