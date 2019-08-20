瑩穎基金成立　章父：不欲任何家庭經歷類似悲劇

中國女留學生章瑩穎在美國慘遭綁架姦殺案，被告克里斯坦森（Brendt Christensen）最終被判囚終身。美國當地時間周一（19日）下午，章女父親章榮高在伊利諾伊州正式宣布，成立「瑩穎基金會」（Yingying's Fund）；章父稱，作為其家人，他決定以建立基金會的方式，紀念女兒一生。



據悉，章女家屬已率先捐助3萬（美元‧下同，約23.5萬港元）。截至香港時間周二（20日）下午約5時，基金已獲得496人支持，共籌得58857（約46.2萬港元）籌款。章父在基金成立會上稱，章女聰明、漂亮和善良，當她得悉有人遇到麻煩或需要幫助，便會盡力助人；又稱希望未來中國留學生或其家人，如在他鄉遭遇意外事故，基金可確保他們可得到幫助和支持。



章父提到，失去章女的悲傷將永遠伴隨着他，也無法描述自己未能帶她回家是如何痛苦；家屬不欲任何家庭經歷類似悲劇，但仍有國際留學生或其家人遠在他鄉時，會遇上意外事故；故認為設立基金，「此舉會是瑩穎想要做的，且將是對她生命最恰當的紀念。」



章女男友侯霄霖則發聲明回應，希望章女帶來的影響可持續，也希望其他留學生和家庭遇到類似困境時，至少在經濟上可獲得部分支援，無須像章的家屬剛到美國時一樣手足無措；又稱章的家屬不會從基金中，獲取任何經濟收入。