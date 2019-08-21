打斷景區億萬年前鐘乳石　缺德男道歉賠錢

位於湖北宜昌市遠安縣花林寺鎮的太清洞景區，是國內迄今發現最大的天然溶洞，洞內鐘乳石形成於約億萬年前。不過，一名男遊客日前卻打斷幾塊鐘乳石，並欲帶回家，該幕剛好被閉路電視拍下。男子隨後被景區工作人員攔住。



事發於上周六（17日）下午3時許，太清洞內的「白玉寢宮」處。據閉路電視畫面所見，當時有多名遊客嘗試打斷較低位置的鐘乳石不果，涉事男遊客就爬上樓梯扶手，再將較高位置的鐘乳石硬生生打斷帶走。他事後被工作人員攔截，有指他在警方介入後，須道歉及賠償損失，最終獲景區諒解。不過警方隨後解釋，致歉賠償只是階段性的處理結果，該案還在進一步調查核實中。



內媒報道，該男子打斷的鐘乳石有3塊，均長約7至8厘米、闊3至4厘米，呈近似菱形狀。景區負責人表示，鐘乳石每100年才生長13毫米，景區能夠形成並讓民眾參觀很不容易；此次決定將相關閉路電視畫面曝光，並不是為針對遊客，而是希望呼籲民眾愛護自然環境。不過也有輿論批評，指景區允許涉事遊客寫道歉信便了事，會導致違法成本太低，擔心還會有更多人鋌而走險。



據了解，鐘乳石為岩溶生成物，由碳酸鈣和其他礦物質沉積形成，由於形成時間十分漫長，故鐘乳石被指對遠古地質考察有重要的研究價值。據專家考證，太清洞內鐘乳石形成約億萬年前，其洞深2800米，高99米、闊260米，面積約2萬多平方米，觀賞價值極高。