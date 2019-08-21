「校霸」冀一腳踏九船　逼未成年少女交往

寧夏固原市彭陽縣警方近日破獲一宗校霸（指在校園及周邊實施違法活動的犯罪分子）案，疑犯張X虎涉自前年起通過通訊軟件，以「找對象」為名，採取欺騙、恐嚇、滋擾等手段，強行與9名未成年女中學生交往，更導致部分受害者因害怕而輟學。張已被拘捕，案件正在進一步偵辦。



警方周一（19日）透露，21歲的張X虎涉嫌強行與彭陽縣職業中學、縣第一中學、第二中學、第三中學的多名女學生交往，若女方拒絕，張便會實施恐嚇、滋擾、毆打等，威脅女學生就範。事件對多名學生造成心理陰影，其中3名受害者遭疑犯掌摑，2人逼於壓力輟學回家，另也有多人因不忍張的騷擾，需由家長護送上學或改變上學路線。



據指張還曾多次向受害者發送暗示性的訊息，企圖與未成年的女方發生性行為，當遭到拒絕或提出分手後，便向對方傳送辱罵、恐嚇的訊息，甚至連女方的家長也不能幸免，一同遭受張的威脅。



及後縣公安局掃黑辦在核查涉黑涉惡線索時，揭發張X虎的莽行，隨即即成立專案組展開偵查，最終在本月9日經彭陽縣檢察院批准，依法將涉嫌尋釁滋事罪的張緝拿歸案。