初中女在校進食離奇中毒致殘　校方被判承擔兩成責任

在廣西桂林恭城縣就讀中一的少女小悅，2015年5月26日吃了同學所買食物後，出現嘔吐昏迷等症狀；經治療多年後，小悅仍被定性為不能完全獨立生活、需經常有人監護的三級傷殘，且中毒原因一直未明。她的雙親事後將中學告上法院，及至近日，恭城法院一審判學校須承擔兩成責任，並付予小悅49.8萬元（人民幣‧下同，約56.3萬港元）。



小悅的劉姓母親憶述，事發當日女兒的羅姓同學，前往食堂及附近商店買了燒餅、火腿腸、奶茶等零食，惟二人吃後均出現嘔吐昏迷，隨即雙雙送院。不過，羅經搶救後翌日已出院，小悅卻在將近1個月後才醒過來。檢測結果顯示，兩人的嘔吐物中，砷含量異常偏高，隨後小悅也被醫院診斷為急性砷中毒、多器官功能障礙綜合症和消化道出血等。



警方調查後，排除了他人故意投毒、下毒等可能性，認為事件不構成投毒案，換言之小悅中毒的具體來源至今成疑。小悅父母為了治療而住院3年多的女兒，已欠下一大筆醫療費，目前小悅的日常生活也需完全靠他們護理。



恭城法院2019年4月審理該案，原告稱，學校在學生用餐方面未盡管理職責，要求賠償醫療費、殘疾賠償金、護理費等8項，共計186萬多元（約210萬港元）。被告恭城民族實驗中學指，沒有證據證明校方未盡職責，該校亦及時將小悅送院救治，並墊付10萬多元（約11.3萬港元）醫療費，故已無賠償義務。



最終法院本月6日判決指，警方雖未確定毒物具體來源，但學校對校內食品安全的監管確存在不足，故須承擔20%的責任，同時駁回小悅父母其他訴訟請求；小悅父親周日（18日）表示不服判決，已提出上訴。