死者家屬運遺體出醫院　遭職員「劫屍」索錢

湖南長沙一名馬姓女子的家屬，周一（19日）上午於省第二人民醫院離世。馬女一家請來殯葬服務公司處理後事，詎料太平間職員竟自作主張，直接把遺體由病房運往太平間，還向馬女索要620元（人民幣‧下同，約700港元）「買路錢」才肯歸還遺體。最終院方承認管理上存在漏洞，向死者家屬道歉和賠償。



馬女透露，家屬當日已聘請專業殯葬公司到醫院處理後事，詎料太平間職員搶先一步趕到深切治療部（ICU）病房，未與他們商量就運送遺體到太平間，隨後告知要收取買路錢。雖根本無要求過醫院處理遺體，但家屬為不耽誤時辰，最終在協商後勉強同意交320元（約362港元），才能把遺體送往殯儀館。



院方事後解釋，醫院太平間由長沙銘德殯葬有限公司承包業務，按規定若醫院科室有患者死亡，一般情況下太平間職員會前來轉運遺體，但實施細節則會與家屬具體對接。負責人承認與家屬溝通過程中存在問題，但否認收取所謂買路錢，指費用是裹屍費和轉運費；家屬則認為轉運遺體應全屬親人自己意願。最終院方決定向死者家屬當面賠禮道歉，並予以2000元（約2260港元）作為精神賠償。