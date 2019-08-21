屋苑欠逾400萬人仔水費　住戶無水用因為...

湖北武漢市某屋苑因水管老化及缺乏二次供水系統設施，令超過100名業主多年來面臨用水困難問題。屋苑更因水管漏水欠下近420萬元（人民幣．下同，約470萬港元）水費。雖然當局日前已確定開展供水系統改造工程，惟因漏水欠下的水費則尚未解決。



有住戶透露，3年前搬到該屋苑時已有用水問題，每天用水高峰時只有微弱水流，3樓以上基本沒水。大部分住戶主要靠購買桶裝純淨水解決飲水問題，生活用水就源於自家裝的水箱。不過，部分高層用戶因無安裝水箱，只能在半夜用桶儲存由水龍頭流出的小水流。



涉事屋苑管理處負責人稱，用水問題主要原因是地下管網漏水導致。屋苑用水高峰時期，3樓以上住戶會有無水或水流微弱的情況出現。目前屋苑共有640戶，其中逾100多戶業主用水受到影響。



負責人又指，屋苑所屬的街道辦事處今年3月時，曾要業主委員會向每戶收取1500元（約1670港元）供水系統改造費用，隨後更透露武漢市相關部門已下撥工程款項。不過，工程至今仍未開始，亦未有發出改造工程等相關文件，負責人認為有可能是未繳清巨額水費，及當局暫未協商由誰負責而令工程拖延。



街道辦事處表示，近期接獲住戶反映用水問題，目前已確定涉事屋苑將工程。另高新區管委會已啟動轄區內老舊屋苑供水系統改造普查工作，已將該屋苑納入供水系統改造計劃內。